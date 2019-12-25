В ресторанах Петербурга стали чаще фиксировать сбои при оплате картой

В то же время есть и множество заведений, где сложностей с оплатой не заметили.

Петербургские рестораны столкнулись с первыми последствиями санкций: клиентам не всегда удается расплатиться картой. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Чаще всего проблемы возникают с сервисами Apple Pay и Google Pay. Периодически не проходит и бесконтактная оплата картами банков, попавших под санкции. Впрочем, неразрешимых ситуаций пока не возникало. Посетители или пользовались системой быстрых платежей или отдавали необходимую сумму наличными.

В то же время есть и множество заведений, где сложностей с оплатой не заметили. Большая часть ресторанов не собираются просить гостей только о наличной оплате.

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