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В петербургских поликлиниках вoсстанoвят единый день диспансеризации для ветеранoв и блoкадникoв
Сегодня, 19:19
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В петербургских поликлиниках вoсстанoвят единый день диспансеризации для ветеранoв и блoкадникoв

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Эту практику приостановили в период пандемии ковида.

В петербургских поликлиниках восстановят единый диспансерный день для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Об этом рассказали 25 января в пресс-службе городской администрации. 

Эту практику приостановили в период пандемии ковида. Также с 1 января этого года ветераны и блокадники могут получить бесплатное социальное обслуживание на дому, в стационарах и полустационарах. Соответствующий федеральный закон был принят в конце декабря 2022 года. 

Ранее в Петербурге за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями усилят наблюдение. На приеме во время осмотра врач оценивает состояние пациента, назначает необходимые обследования, консультации других специалистов, корректирует программу дальнейшего наблюдения и лечения.

Фото: Piter.tv
 

Теги: диспансеризация, ковид
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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