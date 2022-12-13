В петербургских поликлиниках вoсстанoвят единый день диспансеризации для ветеранoв и блoкадникoв

Эту практику приостановили в период пандемии ковида.

В петербургских поликлиниках восстановят единый диспансерный день для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Об этом рассказали 25 января в пресс-службе городской администрации.

Эту практику приостановили в период пандемии ковида. Также с 1 января этого года ветераны и блокадники могут получить бесплатное социальное обслуживание на дому, в стационарах и полустационарах. Соответствующий федеральный закон был принят в конце декабря 2022 года.

Ранее в Петербурге за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями усилят наблюдение. На приеме во время осмотра врач оценивает состояние пациента, назначает необходимые обследования, консультации других специалистов, корректирует программу дальнейшего наблюдения и лечения.

Фото: Piter.tv

