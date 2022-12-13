На приеме во время осмотра врач оценивает состояние пациента, назначает необходимые обследования, консультации других специалистов, корректирует программу дальнейшего наблюдения и лечения.

В Петербурге за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями усилят наблюдение. Комитет по здравоохранению реализует проект "Проактивное диспансерное наблюдение пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы". Данный проект был успешно реализован в СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 23" Кировского района. С начала 2023 года он тиражирован во всех поликлиниках города.

Наблюдение предполагает наблюдение за пациентами с уже выявленными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оно проводится согласно плану диспансерного наблюдения с целью своевременного выявления, предупреждения осложнений и обострений сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты службы "122" по телефону 246-51-22 и сотрудники поликлиники в ходе телефонного оповещения при получении согласия пациента на прохождение диспансерного наблюдения сразу производят запись на диспансерный прием к врачу-терапевту (врачу общей практики).

На приеме во время осмотра врач оценивает состояние пациента, назначает необходимые обследования, консультации других специалистов, корректирует программу дальнейшего наблюдения и лечения.

В дальнейшем Комитет по здравоохранению планирует расширение проактивного динамического диспансерного наблюдения на другие хронические заболевания.

Фото: Комздрав