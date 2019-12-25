В петербургских ТЦ пройдут акции по профилактике диабета

Признаками сахарного диабета являются частое мочеиспускание, сухость во рту, быстрая утомляемость и повышенный уровень глюкозы (норма – 3,5-5,5 ммоль/л).

В воскресенье, 14 ноября, отмечается Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. В честь этого в петербургских торговых центрах с 15 по 21 ноября пройдут акции по профилактике сахарного диабета и преддиабета.

Как рассказали в Городском центре медицинской профилактики, специалисты расскажут о том, как важно вести здоровый образ жизни без вредных привычек, а также проходить осмотры у врачей, чтобы выявить заболевания на ранней стадии.

Отметим, что признаками сахарного диабета являются частое мочеиспускание, сухость во рту, быстрая утомляемость и повышенный уровень глюкозы (норма – 3,5-5,5 ммоль/л).

Ранее масштабной донорской акцией в Петербурге отметят международный день студента.

Фото: Вконтакте / Городской центр медицинской профилактики