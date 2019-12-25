В петербургские суды поступило 10 административных дел о дискредитации ВС РФ с начала спецоперации

Уже было рассмотрено шесть административных дел.

С начала спецоперации в суды Петербурга поступило шесть административных дел по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отмечается, что шесть из них уже было рассмотрено, а максимальный штраф составил 40 тыс. рублей.

С 25 февраля поступили в суды также 3784 дела об участии в несанкционированных акциях. Рассмотрено было свыше 3 тыс. дел. В результате было арестовано 748 человек, штрафы получили 2098 человек. К обязательным работам приговорили 81 участника незаконного митинга.

Ранее мы сообщали, что на КАД насмерть сбили водителя, который вышел из автомобиля.

Фото: pixabay