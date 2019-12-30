В петербургские суды чаще всего проносят оружие, штопоры и спирт

Такая статистика составлена за 2019 год.

В петербургском Управлении Федеральной службы судебных приставов подвели итоги за 2019 год, подсчитав, сколько оружия и опасных предметов и веществ пронесли в городские суды посетители. Статистику приводит пресс-служба структуры 30 января.

За весь прошлый год у посетителей судебных учреждений нашли 1732 единицы различного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Также люди часто пытались пронести в здания горючие жидкости вроде спирта и бензина и всевозможные колюще-режущие предметы: среди них находили ножи, штопоры, лезвия. Всего за год сотрудники насчитали более 11,5 тысяч подобных предметов.

Ранее в Петербурге в СИЗО пытались пронести сиреневую кофту с наркотиками в капюшоне.

Фото: Piter.TV