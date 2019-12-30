В четверг, 16 января, стало известно о том, что в Петербурге в СИЗО пытались пронести сиреневую кофту с наркотиками в капюшоне. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по городу на Неве и Ленобласти.
Как оказалось, в СИЗО пришла посылка, в которой находилась кофта сиреневого цвета. В шве капюшона был спрятан наркотик.
Эксперты заявили, в капюшоне зашили метадон массой 0,55 грамма.
Ранее мы сообщали о том, что в Приморском районе "форточник" лишил пожилую петербурженку драгоценностей.
Фото:pixabay
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