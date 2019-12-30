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В Петербурге в СИЗО пытались пронести сиреневую кофту с наркотиками в капюшоне
Сегодня, 13:16
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге в СИЗО пытались пронести сиреневую кофту с наркотиками в капюшоне

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Обнаруженное вещество оказалось метадоном массой 0,55 грамма.

В четверг, 16 января, стало известно о том, что в Петербурге в СИЗО пытались пронести сиреневую кофту с наркотиками в капюшоне.  Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по городу на Неве и Ленобласти.

Как оказалось, в СИЗО пришла посылка, в которой находилась кофта сиреневого цвета. В шве капюшона был спрятан наркотик. 

Эксперты заявили, в капюшоне зашили метадон массой 0,55 грамма.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморском районе "форточник" лишил пожилую петербурженку драгоценностей.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, сизо
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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