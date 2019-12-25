В петербургские суды вновь поступили письма о заминировании зданий

Во вторник, 19 мая, неизвестный сообщил о заминировании судов Петербурга. Письма об этом получили Петродворцовый, Колпинский, Смольнинский и Октябрьский районные суды.
Письмо было отправлено с электронного адреса mityabegov@yandex.com.
Также нам сообщают о заминировании некоторых станций метро. Мы сообщили в полицию, эвакуироваться не будем,
говорится в сообщении.
На прошлой неделе "жертвами" лжеминера стали не только суды, но и больницы.
Напомним, суды возобновили работу без ограничений с 12 мая. Все присутствующие на заседании обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и быть в средствах индивидуальной защиты.
Фото: Piter.TV
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