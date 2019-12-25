В петербургские суды вновь поступили письма о заминировании зданий

От эвакуации решили отказаться.

Во вторник, 19 мая, неизвестный сообщил о заминировании судов Петербурга. Письма об этом получили Петродворцовый, Колпинский, Смольнинский и Октябрьский районные суды.

Письмо было отправлено с электронного адреса mityabegov@yandex.com.

Также нам сообщают о заминировании некоторых станций метро. Мы сообщили в полицию, эвакуироваться не будем, говорится в сообщении.

На прошлой неделе "жертвами" лжеминера стали не только суды, но и больницы.

Напомним, суды возобновили работу без ограничений с 12 мая. Все присутствующие на заседании обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и быть в средствах индивидуальной защиты.

Фото: Piter.TV