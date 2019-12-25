В Петербурге поздравили 10-миллионного пассажира "Ласточки"

Счастливчиком оказался молодой петербуржец Альберт.

За последние полгода на скоростном поезде "Ласточка" проехались 10 млн человек. Юбилейного пассажира ждали поздравления от руководителя АО "СЗППК" Артёма Мирона и заместителя генерального директора по пассажирской работе АО "СЗППК" Сергея Максимова. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Счастливчиком оказался молодой петербуржец Альберт. Он недавно переехал в город вместе с супругой. 10-миллионному пассажиру вручили календарик с подтверждением юбилейного статуса и сертификат на поездку на "Метеоре" из Северной столицы до Петергофа и обратно на двоих.

По словам Мирона, пассажиропоток "Ласточки" за последние 6 месяцев превысил цифры за аналогичный период прошлого года на 23%.

Ранее мы сообщили о том, что на поезда из Петербурга в Крым купили порядка девяти тыс. билетов.

Фото: Telegram / АО "СЗППК"