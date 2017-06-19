Посетители увидят свыше 100 экспонатов.

В Петербурге открылась выставка картин братьев Чернецовых. Работы художников можно посмотреть до 23 января 2023 года в доме на Мойке, 12, где находилась последняя квартира А. С. Пушкина. Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Санкт-Петербурга".

На выставке "Творческое наследие художников братьев Чернецовых в собрании музея" посетители увидят свыше 100 экспонатов, которые расскажут о творчестве художников. Им покажут картину "Пушкин в Бахчисарайском дворце" (1837 год) и более 80 листов оригинальной графики: акварелей, эскизов и черновиков.

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Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга