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В Петербурге открылась выставка картин братьев Чернецовых
Сегодня, 10:13
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В Петербурге открылась выставка картин братьев Чернецовых

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Посетители увидят свыше 100 экспонатов.

В Петербурге открылась выставка картин  братьев Чернецовых. Работы художников можно посмотреть до 23 января 2023 года в доме на Мойке, 12, где находилась последняя квартира А. С. Пушкина. Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Санкт-Петербурга".

На выставке "Творческое наследие художников братьев Чернецовых в собрании музея" посетители увидят свыше 100 экспонатов, которые расскажут о творчестве художников. Им покажут картину  "Пушкин в Бахчисарайском дворце" (1837 год) и более 80 листов оригинальной графики: акварелей, эскизов и черновиков. 

Ранее на Piter.tv: "Динара Асанова – Незнакомка": о жизни и творчестве известного советского кинорежиссера.

Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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