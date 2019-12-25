Потолки в пешеходном переходе у метро "Купчино" не выдержали ливня

В переходе частично обрушились потолочные панели.

Вечером 9 июня во время обильного ливня в Петербурге пострадало множество городских объектов: в магазинах, торговых центрах и парадных заливало полы и протекали потолки, в реки превратились подземные переходы и участки дорог. Не повезло и станции метро "Купчино": в пешеходном переходе к станции частично обрушились потолочные панели. Очевидцы увидели, как под рухнувшими досками заструилась накопившаяся вода.

Как сообщили в пресс-службе "Мостотреста", опасный участок сразу же оградили, ближайшие светильники обесточили, чтобы избежать замыкания. Причиной падения плит, объяснили специалисты, стал мощный ливень, и водоотводы не справились с нагрузкой.

Подобные ситуации случаются в переходе во время обильного таяния снега весной и сильных дождей. "Мостотресту" предстоит восстановить потолочные плиты и гидроизоляцию пешеходного тоннеля. "Мостотрест"

После вчерашнего ливня в Петербурге подтопило подземные переходы, метро, парадные и улицы.

Фото: Наиль Ринатович, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"