В первый день зимы в Петербурге будет теплее нормы

Местами выпадут осадки в виде мокрого снега.

В первый день календарной зимы в атмосфере над Северной столицей продолжат господствовать влажные и относительно теплые воздушные массы атлантического происхождения. В этот день ожидается облачная погода, выпадут осадки в виде мокрого снега. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон 1 декабря окажется на 2-3 градуса выше климатической нормы. Столбики термометров в городе покажут +1…+3 градусов, в Ленобласти ожидается -1…+4 градусов.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 1 декабря выпадет мокрый снег.

Фото: pixabay.com