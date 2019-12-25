Морозно и снежно будет в Петербурге 1 декабря

Температурный фон окажется на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

В среду, 1 декабря, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться тыловой, холодной частью циклонического вихря. Сегодня в городе ожидается облачная погода, пройдет снег. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурный фон окажется на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Столбики термометров в городе покажут -4…-6 градусов, в Ленобласти -3…-8. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 743 мм рт. ст., что по-прежнему существенно ниже нормы.

Михаил Леус добавил, что за последние сутки в городе выпало более 5 мм осадков, поэтому высота снежного покрова сегодня составит примерно 20 см.

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Фото: Piter.TV