В первые дни нового года коммунальные службы Петербурга обработали порядка 500 обращений

Большинство звонков связаны с вопросами центрального отопления.

В первые дни 2021-го года дежурные жилищно-коммунальных служб Петербурга отработали около 500 обращений граждан. Горожане сообщали о перебоях в отоплении и подаче электроэнергии, а также неудовлетворительном состоянии подъездов и дворов. Об этом 3-го января сообщила пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.

Чаще всего на линию звонили жители Василеостровского, Петроградского и Центрального районов. От жителей Курортного района не поступило ни одного обращения. Также мало жалоб поступило в Адмиралтейском, Фрунзенском, Калининском и Кировском районах.

По работе дорожных организаций поступило 53 звонка, 11 — от сотрудников ГИБДД. С качеством уборки улично-дорожной сети связано 34 обращения.

Ночью 4-го января уборку улиц обеспечивали около 800 единиц техники.

Фото: Piter.TV