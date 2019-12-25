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В период пандемии в Петербурге вырос оборот товаров
Сегодня, 8:20
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nastya960

В период пандемии в Петербурге вырос оборот товаров

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В большей части регионов России он упал.

За шесть месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года оборот розничной торговли снизился в 78 регионах РФ, показатели улучшились только в шести объектах, в том числе в Петербурге. Об этом сообщило РИА "Новости".

В целом по стране оборот снизился на 6,4%. Рост оборота зафиксирован в Москве (15%), Московской области (7,8%) и Петербурге (4,4%).

Больше всего показатели упала в Якутии – на 15,8%, Карачаево-Черкесии –14,7% и Дагестане – 14,4%.

Спрос на школьные товары в Петербурге возрос более чем на 100%.

Фото: Piter.TV

Теги: оборот, пандемия, товары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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