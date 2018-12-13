Фреска сгоревшей Анненкирхе украсила переулок Радищева

Лютеранская церковь пережила пожар в 2002 году и теперь нуждается в реставрации.

В переулке Радищева появилась фреска сгоревшей в 2002 году лютеранской церкви святой Анны — Анненкирхе. Художник Олег Лукьянов изобразил ее на грани реставрации и консервации.

Напомним, Анненкирхе пережила пожар в 2002 году и теперь нуждается в реставрации. Лютеранская церковь находится на Кирочной улице. В сгоревших стенах часто устраивают антуражные мероприятия.

Переулок Радищева также украшают фрески недавно сгоревшего Нотр-Дама, а также потерпевшего пожар Троице-Измайловского собора.

Ранее мы писали, что в Петербурге появилась "легальная стена" для граффити.

Фото: пресс-служба Аннанкирхе