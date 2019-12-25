В пельменях из петербургских магазинов нашли кости, хрящи и крахмал

Как оказалось, 40% продукции, которая якобы изготавливается по ГОСТу, оказалось фальсификатом.

Петербургская общественная организация потребителей "Общественный контроль" проверила пельмени, которые продают в магазинах Петербурга. Как оказалось, 40% продукции, которая якобы изготавливается по ГОСТу, оказалось фальсификатом. В образцах нашли хрящи, кости и крахмал. Об этом сообщила пресс-служба "Общественного контроля".

В пельменях "Столовые" были найдены ингредиенты, не указанные на этикетке: крахмалосодержащий компонент, а также мелкие костные и хрящевые частицы.

Пельмени "Кулинарные решения", которые были признаны лучшими, поменяли рецептуру и перестали отвечать требованиям ГОСТа. Недостоверный состав оказался и у "Иркутских" пельменей. Как пояснили эксперты, кости и хрящи производители используют, чтобы сэкономить на сырье. Все результаты проверки были направлены в Роспотребнадзор.

Ранее петербуржцам посоветовали не покупать продукты под марками магазинов.

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