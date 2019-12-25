В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными

Депутат Верховной Рады прокомментировала состояние детей, рожденных на Донбассе в 2013-2014 годах.

В партии Владимира Зеленского "Слуга народа" назвали детей, проживающих в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, немытыми и нечесаными. Об этом сообщили журналисты "Страна.ua" со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Галины Янченко.

На Донбассе это дети, которые вот родились, и они всю жизнь живут в обстрелах, войнушках, подвалах, где-то немытые, где-то нечесаные... на линии разграничения Галина Янченко, депутат Верховной Рады

В издании отметили, что об этом парламентарий говорила в одном из своих интервью. В том же материале упоминалось, что речь шла о тех, кто пойдет в учебные заведения в 2020 году в первый раз, т.е. о детях, рожденных в 2013-2014 годах.

Янченко добавила, что она вместе с супругом объездила всю Донецкую область, как как ее муж был заместитель главы местной военно-гражданской администрации. По словам депутата, она видела "все нулевки, все КПВВ лично".

Слова Зеленского о "бомбящих всех самолетах" озадачили пользователей Интернета.