В парламенте Грузии произошла драка из-за решения Нацбанка о санкциях

Инцидент произошел между представителями правящего большинства и оппозицией.

Депутаты из парламентского большинства Uhepbb и представители оппозиционных партий устроили драку в холле здания законодательного органа страны из-за обсуждений решения Национального банка. Речь идет о постановлении, по которому оказавшийся под санкционным давлением бывший генеральный прокурор Отар Парцхаладзе вернул себе доступ к финансовым операциям. В частности, документ Нацбанка определил, что теперь международные санкции и финансовые ограничения против граждан Грузии будут действовать не автоматически, а только после того, как судебная инстанция на месте вынесет обвинительный приговор против фигурантов.

Местные телеканалы заметили, что председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили во время пленарного заседания, на котором обсуждался вопрос нового протокола Нацбанка, выгнал оппозиционера Георгия Вашадзе из зала. Поводом стали шумные выступления политика. Позже активист попытался зайти в помещение, но ему помешали сотрудники правоохранительных органов. В результате Георгия Вашадзе поддержали другие оппозиционные депутаты и в знак протеста попытались сорвать интервью председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе. Тот давал интервью прессе около входа в зал. За Кобахидзе заступились другие его коллеги.

Госдеп: введенные США санкции против грузин не повлияют на отношения Вашингтона и Тбилиси.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Грузия