В паркинге 19 пожарных тушили автомобиль на Малом проспекте

Обошлось без пострадавших.

В понедельник вечером, 18 апреля, в Василеостровском районе Петербурга загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Сообщение о пожаре поступило в 20:50 на пульт спасателей. На Малом проспекте в паркинге в доме, 64, корпус 1, загорелась машина. На борьбу с огнем отправились 19 пожарных и 4 машины. Обошлось без пострадавших.

Огонь потушили в 21:56.

Ранее мы писали, что в пожаре погибла петербурженка на улице Грибакиных. В одной из комнат двухкомнатной квартиры загорелась обстановка на площади 3 квадратных метра.

Фото: Piter.tv

