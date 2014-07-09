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В паркинге 19 пожарных тушили автомобиль на Малом проспекте
Сегодня, 22:13
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В паркинге 19 пожарных тушили автомобиль на Малом проспекте

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Обошлось без пострадавших.

В понедельник вечером, 18 апреля, в Василеостровском районе Петербурга загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

Сообщение о пожаре поступило в 20:50 на пульт спасателей. На Малом проспекте в паркинге в доме, 64, корпус 1, загорелась машина. На борьбу с огнем отправились 19 пожарных и 4 машины. Обошлось без пострадавших.

Огонь потушили в 21:56.                           

Ранее мы писали, что в пожаре погибла петербурженка на улице Грибакиных. В одной из комнат двухкомнатной квартиры загорелась обстановка на площади 3 квадратных метра.

Фото: Piter.tv
 

Теги: машина, паркинг
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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