В пожаре погибла петербурженка на улице Грибакиных

На улице Грибановых в одной из комнат двухкомнатной квартиры загорелась обстановка на площади 3 квадратных метра.

В Невском районе Петербурга в результате пожара в квартире погибла женщина. Об этом 18 апреля рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 16:43. На улице Грибановых в одной из комнат двухкомнатной квартиры загорелась обстановка на площади 3 квадратных метра. В пожаре погибла женщина. Сейчас обстоятельства случившегося выясняются.

На борьбу с огнем отправились 19 пожарных и четыре машины. Пламя потушили в 17:32.

Ранее мы писали, что в пожаре на Миллионной улице пострадал мужчина. В двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 4 квадратных метра.

Фото: Piter.tv