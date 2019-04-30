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В пожаре на Миллионной улице пострадал мужчина
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В пожаре на Миллионной улице пострадал мужчина

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В двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 4 квадратных метра.

Утром 18 апреля в Центральном районе Петербурга в пожаре пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Информация о пожаре в квартире дома №12 по Миллионной улице поступила в 7:34.                        

В двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 4 м2. В 8:03  пожар был локализован. С огнем боролись 4 единицы техники и 19 человек личного состава МЧС.

В результате пожара пострадал мужчина, который был госпитализирован в лечебное учреждение.

На прошлой неделе хозяин дачи в Ленобласти сгорел во время пожара.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: миллионная улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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