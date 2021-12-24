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Хозяин дачи в Ленобласти сгорел во время пожара
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Хозяин дачи в Ленобласти сгорел во время пожара

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По словам соседей, в доме проживал 36-летний мужчина, который имел проблемы с алкоголем.

Вечером 14 апреля в дачном доме СНТ "Арбонье" Волосовского района Ленобласти произошел пожар, в котором погиб человек. Об этом стало известно Piter.tv.

После тушения пожара в доме было найдено обгоревшее тело мужчины. Опознать его было невозможно. Однако, по словам соседей, в доме проживал 36-летний мужчина, который имел проблемы с алкоголем.

Ранее стало известно, что житель Ленобласти проведет 10 лет в колонии за поджоги и покушение на убийство. Он хотел уничтожить имущество знакомого, с которым был в конфликте.

Фото: Piter.tv

Теги: дача, сгорел дом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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