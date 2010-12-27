В парке Приморского района несовершеннолетнему выстрелили в глаз

Выстрел совершили неизвестные из травматического пистолета.

Учащемуся колледжа 2002 года рождения в парке Приморского района выстрелили в глаз из травматического пистолета. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах.

Подросток рассказал в полиции, что он учится в колледже "Звездный". Недавно в Интернете он познакомился с неким парнем по имени Илья, парни договорились встретиться у ТРК "Пять озер". Подростки гуляли в парке у озера Долгое, когда к ним подошли шестеро парней 16-18-ти лет.

Они начали оскорблять интернет-друзей, а после один из из обидчиков достал травматический пистолет и выстрелил Н. в область глаза. Сейчас подросток находится в больнице имени Раухфуса.

В апреле было опубликовано видео ранения из пистолета школьника во время репетиции спектакля.

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