Опубликовано видео ранения из пистолета школьника во время репетиции спектакля

Зрители сняли на видео момент, когда школьник дважды стреляет в своего товарища по сцене.

В одной из Московских школ школьник ранил товарища из пистолета во время репетиции спектакля.

ЧП произошло 28 апреля в одной из столичных школ. Во время репетиции спектакля была сцена с оружием. Один из школьников принес из дома травматический пистолет и выстрелил 3 раза в товарища. Две пули попали подростку в голову, одна пуля попала в нос, вторая в затылок.

Школьника госпитализировали, где ему наложили швы. Родители мальчика от госпитализации отказались. Полиция по данному факту проводит проверку.

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Видео: T-m/ 112