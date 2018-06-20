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Опубликовано видео ранения из пистолета школьника во время репетиции спектакля

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Зрители сняли на видео момент, когда школьник дважды стреляет в своего товарища по сцене.

В одной из Московских школ школьник ранил товарища из пистолета во время репетиции спектакля.

ЧП произошло 28 апреля в одной из столичных школ. Во время репетиции спектакля была сцена с оружием. Один из школьников принес из дома травматический пистолет и выстрелил 3 раза в товарища. Две пули попали подростку в голову, одна пуля попала в нос, вторая в затылок.

Школьника госпитализировали, где ему наложили швы. Родители мальчика от госпитализации отказались. Полиция по данному факту проводит проверку.

Ранее на Piter.TV: в Греции оператор снял на видео свою гибель от самодельного фейерверка.

Видео: T-m/ 112

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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