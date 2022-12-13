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В парке Политеха заметили редкого белоспинного дятла
Сегодня, 18:08
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В парке Политеха заметили редкого белоспинного дятла

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Специалист отметил, что белоспинный дятел – оседлая птица, при благоприятных условиях в одном месте он живет годами.

В парке Политеха заметили редкого белоспинного дятла. Фото птицы опубликовали в группе "Каждой твари по паре".

Биолог Павел Глазков рассказал, что эта особь редко встречается в Северной столице. 

Нижняя часть спины у этого дятла - белоснежного окраса. Оттого он и называется: белоспинный. Это самец. Красную "шапочку" у белоспинного дятла имеют только самцы. А у самки "шапочка" - черного цвета.

Павел Глазков, биолог

Специалист отметил, что белоспинный дятел – оседлая птица, при благоприятных условиях в одном месте он живет годами. Павел Глазков рассказал, что во время съемки самцу отозвалась самка. Значит, в парке живет пара редких дятлов. Вероятно, в конце апреля у птиц появится потомство. Кладку, состоящую из 3-5 яиц, насиживают оба родителя. Птенцы вылупляются через 11-12 дней.



Белоспинный дятел занесен в Красную книгу Петербурга.

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Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре

 

 

Теги: каждой твари по паре, птицы, редкий белоспинный дятел
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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