В парке Монрепо распустились первые цветы

По словам работников Монрепо, цветы можно заметить на пригорке у Главных ворот.

В Выборге в парке Монрепо сотрудники заметили первые цветы этой весны: крокусы, галантусы и пролески. Фотографии опубликованы в официальном сообществе музея-заповедника.

По словам работников Монрепо, цветы можно заметить на пригорке у Главных ворот. Больше всего появилось крокусов, однако кое-где уже видны галантусы и пролески.

Piter.tv напоминает, что попасть в парк "Монрепо" до конца мая можно будет только в составе экскурсионной группы.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"