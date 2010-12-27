Человек разбился насмерть, упав с Яхтенного моста

В парке 300-летия ведется поисково-спасательная операция.

Днем 19 июня в парке 300-летия произошло ЧП. По словам очевидцев, человек (мужчина или женщина пока не установлено) упал с Яхтенного моста и разбился насмерть. В сети появилась фотография с места происшествия.

В настоящий момент в парке ведется поисково-спасательная операция. На снимке можно увидеть несколько спасателей. По всей видимости, тело пытаются достать из воды.

Ранее мы писали, что две женщины пострадали во время падения крыши ларька на севере Петербурга.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб