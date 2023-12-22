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В парадной на Марата молодой человек упал с высоты, его не выдержали перила
Сегодня, 10:14
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В парадной на Марата молодой человек упал с высоты, его не выдержали перила

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Пострадавший погиб от полученных травм.

На улице Марата произошел несчастный случай. Молодые люди общались в парадной на лестничной клетке. Один из мужчин облокотился на перила, но они не выдержали и полетели вниз. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком". 

Пострадавший упал с высоты третьего этажа. Его засыпало обломками. В результате случившего 25-летний уроженец Новгородской области скончался. 

На место случившегося прибыли правоохранители. В голове у погибшего была лопата. Подробности уточняются.

Известно, что инцидент произошел в здании, которому 125 лет, это доходный дом Ренсковый погреб "К. О. Шитт".

Фото: Piter.tv

 

Теги: погиб молодой человек, улица марата, упал с лестницы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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