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В палатке у Октябрьской набережной нашли обглоданный собаками труп
Сегодня, 9:59
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nastya960

В палатке у Октябрьской набережной нашли обглоданный собаками труп

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На тело наткнулся прохожий.

В Невском районе Петербурга, в палатке на Октябрьской набережной, прохожий нашёл труп мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Прохожий обратился с сообщением о найденном трупе вечером 7 декабря. Он пояснил, что в палатке на набережной он увидел тело неизвестного.

В самодельной палатке сотрудники полиции нашли полусгнивший труп мужчины, который уже частично обглодали собаки. В одежде погибшего нашли паспорт на имя 54-летнего уроженца Казахстана.

Тело отправили в морг для установления причины смерти.

В Ломоносове мать нашла в квартире тело 16-летнего сына со связанными руками.

Фото: Piter.tv

Теги: октябрьская набережная, тело, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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