В палатке у Октябрьской набережной нашли обглоданный собаками труп

На тело наткнулся прохожий.

В Невском районе Петербурга, в палатке на Октябрьской набережной, прохожий нашёл труп мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Прохожий обратился с сообщением о найденном трупе вечером 7 декабря. Он пояснил, что в палатке на набережной он увидел тело неизвестного.

В самодельной палатке сотрудники полиции нашли полусгнивший труп мужчины, который уже частично обглодали собаки. В одежде погибшего нашли паспорт на имя 54-летнего уроженца Казахстана.

Тело отправили в морг для установления причины смерти.

В Ломоносове мать нашла в квартире тело 16-летнего сына со связанными руками.

Фото: Piter.tv