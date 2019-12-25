В палатке у Октябрьской набережной нашли обглоданный собаками труп

В Невском районе Петербурга, в палатке на Октябрьской набережной, прохожий нашёл труп мужчины. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Прохожий обратился с сообщением о найденном трупе вечером 7 декабря. Он пояснил, что в палатке на набережной он увидел тело неизвестного.
В самодельной палатке сотрудники полиции нашли полусгнивший труп мужчины, который уже частично обглодали собаки. В одежде погибшего нашли паспорт на имя 54-летнего уроженца Казахстана.
Тело отправили в морг для установления причины смерти.
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Фото: Piter.tv
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