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В Ломоносове мать нашла в квартире тело 16-летнего сына со связанными руками
Сегодня, 12:17
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nastya960

В Ломоносове мать нашла в квартире тело 16-летнего сына со связанными руками

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Тело подростка направили в морг.

Полиция выясняет обстоятельства смерти школьника в Ломоносове. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Вечером 6 декабря в полицию поступило сообщение от врача скорой помощи. В квартире по Ораниенбаумскому проспекту мать обнаружила тело своего сына. Труп десятиклассника был на веревке, а руки сзади были связаны кожаным ремнем. Мать погибшего все время была дома, в квартиру никто не приходил.

Тело подростка направили в морг для установления причины смерти.  

Сын избил до смерти отца в квартире на Васильевском острове.

Фото: Piter.tv

Теги: город ломоносов, подросток, тело, школьник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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