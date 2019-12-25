В Ломоносове мать нашла в квартире тело 16-летнего сына со связанными руками

Тело подростка направили в морг.

Полиция выясняет обстоятельства смерти школьника в Ломоносове. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Вечером 6 декабря в полицию поступило сообщение от врача скорой помощи. В квартире по Ораниенбаумскому проспекту мать обнаружила тело своего сына. Труп десятиклассника был на веревке, а руки сзади были связаны кожаным ремнем. Мать погибшего все время была дома, в квартиру никто не приходил.

Тело подростка направили в морг для установления причины смерти.

Сын избил до смерти отца в квартире на Васильевском острове.

Фото: Piter.tv