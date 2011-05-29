В озере под Тосно утонул подросток

Водолазы подняли со дна водоема в Тосненском районе Ленобласти тело подростка. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба.
Накануне в 16:55 в экстренные службы поступило сообщение о происшествии на озере у садоводства "Захожье-2". В водоеме утонул подросток, на поиски его тела пришлось отправиться водолазам.
Тело подростка было найдено, доставлено на берег и передано полицейским.
Несколько дней назад малыш утонул в деревне Выбье в Ленобласти.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
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