Малыш утонул в деревне Выбье в Ленобласти

Неизвестный мужчина заявил, что в деревне Выбье утонул малыш.

В Кингисеппском районе Ленинградской области нашли труп малыша. Об этом во вторник, 21 июня, рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

В ведомстве сообщили, что в 20:14 поступила информация о происшествии в дежурную часть ОМВД России по Кингисеппскому району. Неизвестный мужчина заявил, что в деревне Выбье утонул малыш.

Правоохранители на месте происшествия обнаружили в реке тело малолетнего без признаков жизни. Процессуальная проверка находится на контроле городской прокуратуры.

Ранее женщина умерла в самолете после лечения в Петербурге. Борт экстренно сел в Толмачево.

Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области