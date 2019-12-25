Малыш утонул в деревне Выбье в Ленобласти

В Кингисеппском районе Ленинградской области нашли труп малыша. Об этом во вторник, 21 июня, рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
В ведомстве сообщили, что в 20:14 поступила информация о происшествии в дежурную часть ОМВД России по Кингисеппскому району. Неизвестный мужчина заявил, что в деревне Выбье утонул малыш.
Правоохранители на месте происшествия обнаружили в реке тело малолетнего без признаков жизни. Процессуальная проверка находится на контроле городской прокуратуры.
Ранее женщина умерла в самолете после лечения в Петербурге. Борт экстренно сел в Толмачево.
Фото: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все