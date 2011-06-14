В отношении полицейского, избившего двух петербуржцев, возбуждено уголовное дело

Правоохранитель нанес потерпевшим множественные удары руками и ногами.

В отношении сотрудника полиции, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия, возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ. Об этом 19 августа рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Следствие установило, что в июле дежурный дежурной части 45-го отдела полиции УМВД России по Невскому району города, находясь при исполнении своих служебных обязанностей на Рыбацком проспекте, применил физическую силу к двум мужчинам, которых задержали за совершение административного правонарушения. Полицейский нанес потерпевшим множественные удары руками и ногами.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры ему пресечения. Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее на Piter.TV: суд в Петербурге арестовал сотрудника МЧС за получение взятки.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу