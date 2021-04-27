Суд в Петербурге арестовал сотрудника МЧС за получение взятки

Ему вменяют п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Дзержинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении сотрудника МЧС России. Ему вменяют п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Следствие полагает, что фигурант, будучи начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы управления по Курортному району ГУ МЧС России по Петербургу, 6 мая 2021 года получил от начальника отдела экологии и охраны труда ООО "Вириал" взятку в размере 35 тыс. рублей. Деньги он взял за вынесение по результатам выездной проверки решения о дополнительном продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности и продлении срока исполнения предписания.

Мужчину задержали 14 августа, вину он не признал. Срок меры – 13 октября 2024 года.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге на сотрудника ДПС возбудили уголовное дело за получение взятки.

Фото: Piter.TV