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Суд в Петербурге арестовал сотрудника МЧС за получение взятки
Сегодня, 19:58
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Суд в Петербурге арестовал сотрудника МЧС за получение взятки

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Ему вменяют п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Дзержинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении сотрудника МЧС России. Ему вменяют п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ, рассказали в объединенной пресс-службе городских судов. 

Следствие полагает, что фигурант, будучи начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы управления по Курортному району ГУ МЧС России по Петербургу, 6 мая 2021 года получил от начальника отдела экологии и охраны труда ООО "Вириал" взятку в размере 35 тыс. рублей. Деньги он взял за вынесение по результатам выездной проверки решения о дополнительном продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности и продлении срока исполнения предписания. 

Мужчину задержали 14 августа, вину он не признал. Срок меры – 13 октября 2024 года. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге на сотрудника ДПС возбудили уголовное дело за получение взятки.

Фото: Piter.TV

Теги: получение взятки, сотрудник мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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