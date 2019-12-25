В отношении петербуржца, стрелявшего на Малой Балканской, возбудили уголовное дело

Подозреваемый в совершении преступления 53-летний мужчина задержан.

В субботу, 25 декабря, в полицию обратился 41-летний мужчина и сообщил, что на Малой Балканской улице неизвестный мужчина после словесной перепалки выстрелил из предмета, похожего на пистолет, несколько раз, отобрал у заявителя ключи от "Киа Рио" и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В тот же день на Малой Балканской задержали 53-летнего мужчину. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия" наказывается штрафом до млн рублей, принудительными работами до пяти лет или лишением свободы сроком на семь лет). Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ (согласно этой статье человека могут задержать, если застали его на месте при совершении преступления, если на него указал свидетель или потерпевший, либо если на лице и одежде подозреваемого есть следы преступления).

Причины конфликта выясняются. Информации об изъятии оружия у подозреваемого не было.

Ранее мы писали, что мужчина мог убить своего родного брата в квартире на Ветеранов.

Фото: Piter.tv