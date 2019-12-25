Мужчина мог убить своего родного брата в квартире на Ветеранов

Следов насильственной смерти нет, однако во время экспертизы были зафиксированы травмы.

Полиция задержала родного брата мужчины, который скончался в квартире на проспекте Ветеранов. Подозреваемый сам обратился в правоохранительные органы.

По информации Piter.TV, 23 декабря 46-летний мужчина рассказал полицейским о том, что в старший брат скончался в квартире. в которой они вместе проживали. Умершему было 49 лет. Оперативники установили, что на теле есть гематомы, однако нет признаков насильственной смерти.

Экспертиза показала, что житель Красносельского района умер от травмы живота, травматического шока. Следователь СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Накануне брата погибшего поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербурге пенсионерка потеряла более 2 млн, играя на брокерской площадке.



Фото: Piter.TV