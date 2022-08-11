В отношении пенсионера, стрелявшего в дверь соседа на Жукова, возбуждены два уголовных дела

В результате инцидента никто не пострадал.

В отношении пенсионера, стрелявшего в дверь соседа, возбуждены два уголовных дела. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В среду, 10 августа, сбыл задержан 64-летний пенсионер, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры с соседом из хулиганских побуждений выстрелил во входную дверь квартиры оппонента из пистолета. В результате инцидента никто не пострадал.

Изъятый пистолет был направлен на экспертизу, по результатам которой в отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия), а по факту стрельбы – уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленник задержан.

Видео: МВД