В отношении избившего 12-летнего школьника в Сосновом Бору возбуждено уголовное дело

В его отношении избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

В городе Сосновый Бор 7 декабря 35-летний мужчина избил 12-летнего школьника. По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел у дома по улице Строителей. Напавшему вменяют ст. 116 УК РФ (побои).

Пострадавшему диагностировали ушибы мягких тканей головы и гематомы. Судя по видео, опубликованному в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", после многочисленных ударов злоумышленник сел в автомобиль и уехал.

78.ru пишет о том, что мужчина напал на несовершеннолетнего из-за жалоб дочери – школьник домогался до девочки. При этом после случившегося она призналась, что все выдумала.

9 декабря напавший, отец школьницы, самостоятельно обратился в полицию. В его отношении избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Ранее мы рассказывали о том, что ревнивец, ударивший ножом в глаз знакомому жены, попал видео.

Фото: Piter.TV