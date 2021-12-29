В отделении полиции Красноярска скончался задержанный

Мужчина покончил с собой в туалетной комнате.

В отделении полиции Красноярска нашли тело задержанного. Об этом сообщили интернет газете "Newslab.ru" в пресс-службе регионального управления министерства внутренних дел.

Инцидент произошел накануне. Полицейские доставили мужчину 1982 года рождения в отделение по подозрению в краже металла из гаража. Позже он отпросился в туалетную комнату, где совершил самоубийство.

На место ЧП вызвали карету скорой помощи, но когда медики приехали, мужчина не подавал признаков жизни.

По факту произошедшего проводится проверка. Известно, что ранее покойный был судим за имущественные преступления.

Ранее в Ленобласти задержали подозреваемых в похищении человека.

Фото: pexels.com