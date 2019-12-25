Подобное длительное присутствие вируса в организме провоцирует мутации.

В организме пациентов с лейкемией коронавирус может оставаться более полугода. Два подобных случая описаны в медицинском журнале medRxiv.

Дети и взрослые с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией. цитата из публикации

Отмечается, что подобное длительное присутствие вируса в организме провоцирует мутации, которые в будущем могут быть неуязвимы перед вакцинами от COVID-19.

Известны случаи, когда люди с ослабленным иммунитетом заражались коронавирусм несколько раз — при этом болезнь протекала по несколько месяцев.

Ранее число заболевших коронавирусом в Петербурге выросло за неделю на 426%.

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