В организме пациентов с лейкемией коронавирус может оставаться более полугода. Два подобных случая описаны в медицинском журнале medRxiv.
Дети и взрослые с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией.
цитата из публикации
Отмечается, что подобное длительное присутствие вируса в организме провоцирует мутации, которые в будущем могут быть неуязвимы перед вакцинами от COVID-19.
Известны случаи, когда люди с ослабленным иммунитетом заражались коронавирусм несколько раз — при этом болезнь протекала по несколько месяцев.
Ранее число заболевших коронавирусом в Петербурге выросло за неделю на 426%.
Фото: pixabay.com
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