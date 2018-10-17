В Елизаветинской больнице от полученных травм скончался преподаватель ВШЭ

Он лежал избитый на улице без сознания.

В Выборгском районе Петербурга прохожий нашел на улице избитого без сознания мужчину. Оказалось, что это преподаватель математики в Высшей школе экономики. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Прохожий занес избитого мужчину в парадную и вызвал скорую. У пострадавшего – ушиб головного мозга, открытый перелом плеча, закрытый перелом голени, травма живота, груди, шок. Мужчину доставили в Елизаветинскую, где он и скончался от полученных травм.

Личность умершего установлена. При нем был бейдж с фотографией, на котором указанны ФИО. Он был преподавателем математики в Высшей школе экономики.

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Фото: Piter.TV