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В Елизаветинской больнице от полученных травм скончался преподаватель ВШЭ
Сегодня, 12:19
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nastya960

В Елизаветинской больнице от полученных травм скончался преподаватель ВШЭ

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Он лежал избитый на улице без сознания.

В Выборгском районе Петербурга прохожий нашел на улице избитого без сознания мужчину. Оказалось, что это преподаватель математики в Высшей школе экономики. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Прохожий занес избитого мужчину в парадную и вызвал скорую. У пострадавшего – ушиб головного мозга, открытый перелом плеча, закрытый перелом голени, травма живота, груди, шок. Мужчину доставили в Елизаветинскую, где он и скончался от полученных травм.

Личность умершего установлена. При нем был бейдж с фотографией, на котором указанны ФИО. Он был преподавателем математики в Высшей школе экономики.

Ранее на Piter.TV: В Ленобласти мужчина до смерти забил своего собутыльника во время застолья.
Фото: Piter.TV

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Теги: вшэ, елизаветинская больница, избили
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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