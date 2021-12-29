В округе Якутска ввели режим ЧС из-за стаи собак, которые загрызли женщину

Погибшая была сотрудником Северо-Восточного федерального университета.

Власти Якутска ввели режим чрезвычайной ситуации в Автодорожном округе города, где после нападения стаи собак погибла женщина. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава города Евгений Григорьев.

Инцидент произошел 29 декабря после полудня. По версии следствия, на территории ипподрома Якутска стая собак набросилась 53-летнюю женщину. Вследствие полученных травм гражданка скончалась на месте. Погибшая являлась сотрудником Северо-Восточного федерального университета.

Все мы слышали о том, что сегодня трагически погибла в результате нападения стаи собак женщина <…>. Я приношу слова искреннего, глубокого соболезнования родным и близким. Мною принято решение ввести режим ЧС на территории Автодорожного округа и режим повышенной готовности по городу. Евгений Григорьев, мэр Якутска

По его словам, приоритетной задачей на данный момент является отлов опасной своры. Григорьев отметил, что на ее выполнение брошены "вся имеющаяся техника, максимальное количество людей из всех структурных подразделений, предприятий мэрии вне зависимости от формата, в каком они работали".

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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Фото и видео: Instagram / grigorev_yakutsk