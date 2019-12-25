В Красноярске загорелся ковидный госпиталь

В Красноярске загорелся ковидный инфекционный госпиталь. Об этом рассказали представители регионального экстренного ведомства. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавшими считаются пять человек.
Эвакуировано 112 человек. В 15.01 мск пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров.
источник "РИА Новостей"
К тушению воспламенения привлекались силы 70 человек личного состава и 24 единицы спецтехники техники. Устанавливаются причины и обстоятельства пожара.
Самодельные петарды взорвались в квартире на северо-западе Москвы.
Фото: Telegram / ТВК Красноярск
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