В Красноярске загорелся ковидный госпиталь

Пострадали пять человек.

В Красноярске загорелся ковидный инфекционный госпиталь. Об этом рассказали представители регионального экстренного ведомства. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавшими считаются пять человек.

Эвакуировано 112 человек. В 15.01 мск пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров. источник "РИА Новостей"

К тушению воспламенения привлекались силы 70 человек личного состава и 24 единицы спецтехники техники. Устанавливаются причины и обстоятельства пожара.

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Фото: Telegram / ТВК Красноярск

