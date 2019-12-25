  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Красноярске загорелся ковидный госпиталь
Сегодня, 15:59
132
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В Красноярске загорелся ковидный госпиталь

0 0

Пострадали пять человек.

В Красноярске загорелся ковидный инфекционный госпиталь. Об этом рассказали представители регионального экстренного ведомства. В настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавшими считаются пять человек.

Эвакуировано 112 человек. В 15.01 мск пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров.

источник "РИА Новостей"

К тушению воспламенения привлекались силы 70 человек личного состава и 24 единицы спецтехники техники. Устанавливаются причины и обстоятельства пожара.

Самодельные петарды взорвались в квартире на северо-западе Москвы.

Фото: Telegram / ТВК Красноярск
 

Теги: гу мс, инфекционный госпиталь, красноярск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии