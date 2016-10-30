Пострадал один человек.

Самодельные петарды взорвались в квартире на северо-западе Москвы. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах города. Известно, что хлопок зафиксирован на территории жилого здания. Пострадавшим считается один человек.

На кухне в квартире на первом этаже панельной пятиэтажки взорвалась самодельная пиротехника. Пострадал молодой человек, он снимал эту квартиру. источник агентства

В настоящее время травмированный находится в больнице. Его госпитализировали с серьезными повреждениями лица. Специалистам не пришлось проводить эвакуацию жителей подъезда. Кроме выбитых стекол, разрушений больше нет. Установлено, что хлопок произошел по адресу улица Героев Панфиловцев, 27, корпус 2.

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Фото и видео: Telegram / SHOT