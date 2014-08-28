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В офисе генсека ООН отметили важность БРИКС

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Фархан Хак назвал причины визита Антониу Гутерриша в Казань.

Антониу Гутерреша отмечает важность БРИКС для работы Всемирной Организации, а его рабочая поездка на мероприятия подобного рода c участием мировых политических лидеров - стандартная практика.  Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 22 октября сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Фархан Хак.  Такой комментарий иностранный чиновник сделал в ответ на нападки со стороны киевского режима, раскритиковавшего поездку генсека ООН в Россию.

Генеральный секретарь примет участие в саммите БРИКС, как он это делал ранее в Южной Африке, и как он это делает в рамках стандартной практики, посещая заседания организаций с большим количеством важных государств-членов, таких как G7 и G20.

Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что украинское министерство по иностранным делам опубликовало заявление, в котором потребовало от генсека ООН воздержаться от участия в конференции, организованной в Казани. Дипломаты сочли выбор Антониу Гутерриша поехать на саммит БРИКС неправильным, а также "не способствующим делу мира" и "подрывающим репутацию ООН".

Путин и Гутерриш обсудят тему Украины на саммите БРИКС.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: антониу гутерриш, брикс, оон, фархан хак
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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