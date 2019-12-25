В офисах петербургской охранной фирмы идут обыски

Визит полиции связан с делом о незаконной банковской деятельности.

Утром 15 декабря полиция нагрянула с обыском в офис охранной компании "Стаф Альянс" в Петербурге и еще шесть компаний, связанных с холдингом. Как сообщили 47news, визит полицейских связан с уголовным делом о незаконной банковской деятельности, а точнее о подобной деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Отмечается, что ООО "ОП "Стаф-Альянс" принадлежит в равных долях четырем бизнесменам, двое из которых были сотрудниками КГБ и органов госбезопасности. Клиентами компании являются "Икеа", "Газпром", "Ростелеком", ФК "Зенит", а также автозавод Nissan и другие крупные организации. В 2019 году обороты фирмы составили 22,2 млн рублей, а чистая прибыль – 3,1 млн рублей. Филиалы организации, работающей 28 лет, имеются в Калининграде, Великом Новгороде, Мурманске, Пскове и еще нескольких городах.

Ранее мы писали, что у менеджера фирмы из Ленобласти угнали иномарку за 4,8 млн рублей.

Фото: Piter.TV