В одном из магазинов Ленобласти обнаружили 150 килограммов опасного мяса

Продукцию сожгли.

Мониторинговая группа Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям установила, что в один из магазинов Ленинградской области поставлялись крупные партии свинины в полутушах. Внимание привлекло то, что в ассортименте магазина такого наименования нет, куда уходит продукция – неизвестно.

Инспекторы Управления провели внеплановую проверку в торговой точке, чтобы выяснить, как реализуется продукция. Выяснилось, что свинина действительно не продается в магазине.

При проверке стало ясно, что мясная продукция в магазине хранится без специальных стеллажей. Кроме того, в холодильниках и морозильниках отсутствовали приборы учета температуры и влажности.

Также на витринах магазина мясная продукция лежала без маркировок с датами разделки, упаковки и срока годности. Такого мяса набралось на 150 килограммов. Его пришлось уничтожить путем сжигания.

По факту произошедшего возбуждены четыре дела об административных правонарушениях.

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Фото: Pixabay