В общественный транспорт Петербурга будут внедрять билеты с QR-кодами

Подведомственное комитету по транспорту учреждение ищет подрядчика, который разработает новый электронный билет.

В Петербурге в будущем планируют внедрять новые билеты в общественном транспорте. СПб ГКУ "Организатор перевозок" объявило аукцион на разработку электронного контроля оплаты проезда. Госзакупка была размещена 3 ноября.

Победителю предлагается за 39,7 млн рублей создать автоматизированную систему "Управление билетами на базе штрих кодов" в 2022 году. По информации "Фонтанки", переход к билетам с QR-кодами может стать частью транспортной реформы, которая начнется в Петербурге в следующем году.

В 2020-2021 в городе проводился эксперимент по проезду без кондукторов. В нем участвовали автобусы № 15, 61, 141, 161, 328, троллейбусы № 6, 8, 13, 21 и трамвай № 9. По итогам в комитет по транспорту пришли к выводу, что 89% пассажиров оплачивают проезд после входа в салон, даже если не видят кондуктора. В ноябре прошлого года в ведомстве не собирались избавляться от кондукторов, сообщили тогда Piter.TV. Целью эксперимента было собрать статистические данные о цифровых способах оплаты проезда, предпочитаемых пассажирами.

Отметим, что в Петербурге уже есть маршруты, которые курсируют без кондукторов. Например, маршруты трамвая "Чижик". Оплату проезда там проверяет контроллер.

Фото: Piter.TV