В области составили дополнительную программу ремонта дорог

Ее составили на основании обращений автомобилистов в диспетчерскую службу ГКУ "Ленавтодор".

В Ленинградской области сформирована дополнительная программа ремонта региональных дорог. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Ее составили благодаря автомобилистам, которые обращались в диспетчерскую служба "Ленавтодора", которая работает круглосуточно (8-812-251-42-84.)

Так, в 2018 году в перечень были включены трассы "Юкки — Кузьмолово" и "Мельничный ручей — Кирпичный завод" во Всеволожском районе и "Аннино — Разбегаево" в Ломоносовском районе. Также работники дорожных ремонтно-строительных и эксплуатационных управлений ремонтируют в срочном порядке деформации асфальтного покрытия обсуживаемых трасс. За июль обновили почти 20 тысяч квадратных метров асфальта региональных трасс во всех районах Ленинградской области (больше всего работ было в Тосненском, Кингисеппском, Гатчинском и Ломоносовском районах).

Ранее мы сообщали, что этим летом в Ленобласти обновят 28 региональных дорог.

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